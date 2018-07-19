Борзаковский: легкоатлетка Клишина приняла решение пропустить летний сезон и ЧЕ

"Дарья Клишина вместе с тренером приняла решение пропустить этот сезон. Для нее главным стартом является чемпионат мира 2019 года, — сказал Борзаковский. — Это нормально, когда спортсмены пропускают сезон после тяжелого предыдущего. Сейчас Даша занята своей учебой".