Борзаковский: легкоатлетка Клишина приняла решение пропустить летний сезон и ЧЕ 

КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина приняла решение пропустить летний сезон, который включает в себя чемпионат Европы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.
"Дарья Клишина вместе с тренером приняла решение пропустить этот сезон. Для нее главным стартом является чемпионат мира 2019 года, — сказал Борзаковский. — Это нормально, когда спортсмены пропускают сезон после тяжелого предыдущего. Сейчас Даша занята своей учебой".
27-летняя Клишина, которая тренируется в США у американского тренера Лорен Сигрейва, также пропустила зимний сезон.