В Башкирии общий запас древесины составляет более 765 млн кубометров

Башкирии закупят современную лесозаготовительную технику. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

19 июля на заседании правительства утверждена проектная инициатива «Повышение эффективности освоения расчетной лесосеки».

— Целью проекта является увеличение объемов заготовки и поставки древесины (технологического сырья) на деревообрабатывающие предприятия республики. Для достижения цели поставлена задача — повышение показателя освоения расчетной лесосеки путем закупки и применения современной лесозаготовительной и лесовозной техники для республиканских ГАУ-лесхозов, — сообщил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов

Планируемое освоение расчетной лесосеки в размере порядка 40% до настоящего времени на территории республики не достигалось. Благодаря покупке современной техники по сортиментной заготовке и лесовозному транспорту расчетные показатели будут достигнуты. На сегодня общий запас древесины в республике составляет более 765 млн кубометров. Ежегодный допустимый объем заготовки более 9 млн кубометров. Стратегией развития лесопромышленного комплекса Башкирии предусматривается поэтапное повышение показателя освоения расчетной лесосеки до 39,7% в 2022 году, до 62,5% в 2030 году.

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