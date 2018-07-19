Югра определила стратегические векторы сотрудничества с ПАО «Северсталь»

ТАСС , 19 июля. Генеральное соглашение подписали правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и ПАО «Северсталь» , сообщили сегодня в Фонде развития Югры. Оно предусматривает взаимодействие сторон, нацеленное на развитие обрабатывающих секторов промышленности автономного округа, разработку и внедрение перспективных технологий, реализацию на территории ХМАО проектов в сфере металлообработки, деревообработки, горнодобывающей промышленности, развития IT технологий и цифровой экономики.

"Подписание документа стало продолжением договоренностей, достигнутых ранее между правительством Югры и ПАО в ходе серии встреч и переговоров. Группа компаний «Северсталь» планирует реализовать на территории Сургута инвестиционный проект создания комплекса по металлообработке. На недавнем заседании Инвестиционного совета при правительстве Югры было принято решение о выделении компании земельного участка на льготных условиях", — сказано в сообщении Фонда.

В компании уточнили, что планируемый комплекс по металлообработке будет соответствовать высоким стандартам экологической безопасности, для его создания будут применяться передовые технологии в части охраны окружающей среды. «Таким образом, реализация проекта не повлияет на экологическую обстановку в городе Сургут», — подчеркнули в ПАО «Северсталь», напомнив о победе компании в номинации «За экологическую ответственность» на Всероссийском конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса, динамика и ответственность — 2016». «Это является признанием заслуг группы компаний в области охраны окружающей среды», — цитируют в Фонде сообщение акционерного общества.

"Северсталь — одна из крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний, представленная как в России , так и за рубежом. Мы заинтересованы в сотрудничестве с флагманами отрасли и поддерживаем инициативу компании по локализации комплекса высокотехнологичных производств на территории Сургута. Сейчас в рамках реализации планируемого проекта выстраивается рабочее взаимодействие между проектной командой компании и Фондом развития Югры, который как специализированный институт по работе с инвесторами и государственный Фонд развития промышленности будет оказывать консультационное и организационное сопровождение по всему перечню вопросов", — прокомментировал ход работы по проекту заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев

В настоящее время Фонд развития Югры сопровождает в режиме одного окна 23 инвестиционных проекта, в том числе нацеленных на создание производств в сфере обрабатывающей промышленности, объектов промышленной инфраструктуры. Их совокупная инвестиционная емкость превышает 40 млрд рублей.