Спрос на аренду и покупку складов в Московском с начала года вырос в 1,3 раза 

«Основываясь на текущей ситуации и актуальных проектах в работе, мы ожидаем, что активность спроса на складском рынке до конца года будет как минимум не ниже первого полугодия. Ритейл сохраняет довольно агрессивные планы по наращиванию складской платформы, в том числе за счет консолидации площадок. Таким образом, по итогам года объем сделок в Московском регионе может превысить 1,4 млн кв. м, что на 17% выше результата 2017 года», — подчеркивает руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL Евгений Бумагин.