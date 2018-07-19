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Спрос на аренду и покупку складов в Московском с начала года вырос в 1,3 раза
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Спрос на аренду и покупку складов в Московском с начала года вырос в 1,3 раза 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Основываясь на текущей ситуации и актуальных проектах в работе, мы ожидаем, что активность спроса на складском рынке до конца года будет как минимум не ниже первого полугодия. Ритейл сохраняет довольно агрессивные планы по наращиванию складской платформы, в том числе за счет консолидации площадок. Таким образом, по итогам года объем сделок в Московском регионе может превысить 1,4 млн кв. м, что на 17% выше результата 2017 года», — подчеркивает руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL Евгений Бумагин.
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