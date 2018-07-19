В приемной комиссии Тимирязевской академии установлен рекорд

В начале текущей недели в Тимирязевской академии был зафиксирован рекорд — почти девять тысяч юношей и девушек подали документы на поступление. Ежедневно документы приносят до 700 абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба академии.

— С 2014 года, с момента реорганизации Тимирязевки, в каждую приемную кампанию к нам приходило не более 8,4 тысячи человек. Прием заявлений продлится до 26 июля, так что главный аграрный рассчитывает побить уже установленный рекорд, — поделилась представитель вуза Ирина Батуева

Батуева добавила, что причинами такого результата могут являться интенсивное развитие университета на всех направлениях и успехи сельскохозяйственной отрасли, которая заняла ведущую позицию в российской экономике. (мю)