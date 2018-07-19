Ещё
В приемной комиссии Тимирязевской академии установлен рекорд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

В приемной комиссии Тимирязевской академии установлен рекорд 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В начале текущей недели в Тимирязевской академии был зафиксирован рекорд — почти девять тысяч юношей и девушек подали документы на поступление. Ежедневно документы приносят до 700 абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба академии.
— С 2014 года, с момента реорганизации Тимирязевки, в каждую приемную кампанию к нам приходило не более 8,4 тысячи человек. Прием заявлений продлится до 26 июля, так что главный аграрный рассчитывает побить уже установленный рекорд, — поделилась представитель вуза Ирина Батуева.
Батуева добавила, что причинами такого результата могут являться интенсивное развитие университета на всех направлениях и успехи сельскохозяйственной отрасли, которая заняла ведущую позицию в российской экономике. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
В центре госуслуг на Тимирязевской расширился перечень сервисов В парке «Дубки» отпраздновали День металлурга Пурпурные ивы высадили на территории Тимирязевской академии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине255
Казаки просят отменить пенсии319
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»147
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного15
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение