Центры культуры Тимирязевского могут удостоиться звания самых популярных в столице

На сайте «Активный гражданин» стартовал новый опрос. На этот раз пользователям предстоит выбрать наиболее популярный досуговый центр по месту жительства. Среди претендентов — расположенные в Тимирязевском центр культуры и творчества «Нега» (Дмитровское ш., д. 33, стр. 5) и центр культуры «Гармония» (Дмитровское ш., д. 25, корп. 1). Также в голосовании принимает участие филиал «Гармонии», который расположен по адресу ул. Большая Академическая, д. 35 в районе Коптево.

«Московские культурные центры пережили второе рождение. Сейчас это модные точки притяжения людей, которые интересуются искусством и творчеством. В них работает более семи тысяч кружков, также в культурных центрах ежегодно проходит более 30 тысяч мероприятий», — говорится на портале.

В голосовании могут принять участие только зарегистрированные пользователи. (мю)