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Центры культуры Тимирязевского могут удостоиться звания самых популярных в столице
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Центры культуры Тимирязевского могут удостоиться звания самых популярных в столице 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
На сайте «Активный гражданин» стартовал новый опрос. На этот раз пользователям предстоит выбрать наиболее популярный досуговый центр по месту жительства. Среди претендентов — расположенные в Тимирязевском центр культуры и творчества «Нега» (Дмитровское ш., д. 33, стр. 5) и центр культуры «Гармония» (Дмитровское ш., д. 25, корп. 1). Также в голосовании принимает участие филиал «Гармонии», который расположен по адресу ул. Большая Академическая, д. 35 в районе Коптево.
«Московские культурные центры пережили второе рождение. Сейчас это модные точки притяжения людей, которые интересуются искусством и творчеством. В них работает более семи тысяч кружков, также в культурных центрах ежегодно проходит более 30 тысяч мероприятий», — говорится на портале.
В голосовании могут принять участие только зарегистрированные пользователи. (мю)
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