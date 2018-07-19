Предложения России по миграции окажут помощь Европе, считает посол в США

"Мы этими предложениями помогаем и Европе, помогаем урегулировать и проблемы, которые есть в Европе в отношении миграции", — сказал Антонов журналистам перед совещанием послов в МИД

Ливане, По итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ и США могли бы взять на себя лидерство в урегулировании кризиса в Сирии , организовать взаимодействие по возвращению беженцев на родину. По словам Путина, огромное количество сирийских беженцев сконцентрировано сейчас в Турции Иордании , и если оказать им помощь для возвращения домой, то миграционное давление на страны ЕС многократно снизится.

"Решение России подключиться к этой проблеме, совместно с США попытаться, может, не решить, но на первом этапе смягчить эту проблему — это огромная помощь для европейских государств и для тех людей, которые оказались в столь бедственной ситуации в этих трёх странах", — подчеркнул Антонов.