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Предложения России по миграции окажут помощь Европе, считает посол в США
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Предложения России по миграции окажут помощь Европе, считает посол в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Обозначенные Россией на саммите в Хельсинки предложения по миграции окажут существенную помощь европейским странам, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Мы этими предложениями помогаем и Европе, помогаем урегулировать и проблемы, которые есть в Европе в отношении миграции", — сказал Антонов журналистам перед совещанием послов в МИД.
По итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ и США могли бы взять на себя лидерство в урегулировании кризиса в Сирии, организовать взаимодействие по возвращению беженцев на родину. По словам Путина, огромное количество сирийских беженцев сконцентрировано сейчас в Турции, Ливане, Иордании, и если оказать им помощь для возвращения домой, то миграционное давление на страны ЕС многократно снизится.
"Решение России подключиться к этой проблеме, совместно с США попытаться, может, не решить, но на первом этапе смягчить эту проблему — это огромная помощь для европейских государств и для тех людей, которые оказались в столь бедственной ситуации в этих трёх странах", — подчеркнул Антонов.
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