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Дом в Сардинии: тёплый и уютный интерьер в стиле эклектика
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Дом в Сардинии: тёплый и уютный интерьер в стиле эклектика 

Salon.ru 1 час назад
Фото: Salon.ru
Заказчики хотели, чтобы со всех точек просматривалось море, чтобы открывались захватывающие виды, поэтому выбрали участок, расположенный достаточно высоко. Он представляет собой несколько разноуровневых террас, врезанных в скалу. На верхней находятся бассейн и павильон с летней кухней, ниже — гостевые дома, ещё ниже — парк и виноградник. Помещения основного, хозяйского дома, буквально встроенные в скалу, выходят сразу на несколько уровней. Вокруг построек сделали ландшафтный парк с не менее сложной планировкой. Многие растения высаживали заново (они быстро набрали силу, благо климат позволяет); более того, засадили даже крыши зданий. «Дело в том, что на Сардинии принят закон, — поясняет архитектор Ольга Фрейман, — крыш не должно быть видно, они должны быть скрыты зеленью, чтобы не нарушать гармонию и не мешать соседям любоваться пейзажем».
Помещения главного дома расположены на разных уровнях. На верхнем уровне находятся гостиная, столовая и кухня, ниже — спальня, гардеробная, ванная комната хозяев, ещё ниже — детские. Дом полностью построен из гранита, извлечённого из скалы для возведения террас. Чтобы прогревать каменное здание, наряду с привычным отоплением продумали тёплые полы и несколько каминов. «На Сардинии очень хорошо летом, — говорит архитектор. — Хотя всё равно чувствуется перепад дневных и ночных температур. Но зимой лёгкий морской бриз превращается в холодный ветер, не прекращающийся вплоть до мая. Во многом это определило характер интерьера».
Сначала заказчики обратились к итальянским архитекторам, предложившим минималистский проект из алюминия, стекла и бетона. Итальянцы аргументировали свой выбор тем, что главное в курортном доме — это вид на море. Но хозяева хорошо знают и любят остров и соби­рались приезжать сюда и не в сезон. «Лаконичный интерьер казался им холодным, отстранённым, — комментирует Ольга. — В пасмурную, ветреную погоду в таком доме было бы неуютно. Поэтому заказчиками был выбран наш проект, который в итоге стал преимущественно эклектичным, с классической доминантой. В основном это касается декора: стены и потолки в большинстве комнат мы украсили фресками и живописью. Где-то появились классические мебель, светильники, аксессуары. Но всего в меру».
Живописный декор — одна из главных составляющих этого интерьера. Гостиную украшают монументальные полотна — вир­туозные копии произведений венецианца Джованни Беллини, одного из ведущих художников кватроченто. Потолки расписаны золотом, в абстрактном рисунке угадываются силуэты облаков. Полностью расписаны потолки и стены столовой, кухни, потолки других помещений дома. В кухне, столовой и гостиной это сочетается с использованием оникса, оттеняющего брутальность гранита, из которого сложены полы и стены.
Автор проекта Ольга Фрейман отмечает: «Дом находится на море, но хозяева собирались приезжать сюда не только летом, поэтому попросили много внимания уделить как экстерьеру, так и интерьеру. Благодаря сложному, интересному декору он радует глаз и вызывает ассоциации с теплом и уютом. Здесь приятно проводить дни в любое время года, даже не выходя из дома».
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