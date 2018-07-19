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Власти Фрязина решат проблему с управляющими компаниями в городском округе
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Власти Фрязина решат проблему с управляющими компаниями в городском округе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Временно исполняющий обязанности главы городского округа Фрязино Александр Лобков выступил с отчетом о проделанной работе перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в частности, Лобков рассказал о мерах по решению проблем с управляющими компаниями, передает корреспондент РИАМО.
«Вы не так давно возглавляете городской округ Фрязино. Расскажите, какие проблемы, какие наказы жители адресуют в адрес муниципальной власти, какая нужна помощь, какие приоритетные проекты вы реализуете», — сказал Воробьев.
Как отметил Лобков, в основном проблемы касаются ЖКХ и благоустройства. Есть необходимость сноса детского сада №1 и строительства нового.
«В основном люди жалуются на управляющие компании, зачастую необходим ручной режим. У нас девять управляющих компаний, из них две наиболее крупные, планируем работать в дальнейшем с управляющими компаниями, чтобы они согласовывали свою работу с жителями», — заключил Лобков.
Ранее Госжилинспекция Подмосковья опубликовала рейтинг управляющих компаний по итогам работы в 2017 году, список возглавили организации, обслуживающие дома в Королеве, Мытищах, Одинцовском районе и Долгопрудном.
В топ-10 также вошли «Жилкомплекс», «Жилсервис» (Королев), «ПИК-Комфорт» (Люберцы, Ленинский, Солнечногорский районы, Лобня, Долгопрудный, Дмитровский округ, Мытищи, Реутов, Химки, Подольск, Щелковский район, Балашиха), «Клинская теплосеть» (Клин), «Дружба» (Домодедово), «УК „Техкомсервис“ (Королев), „Гжельская УК“ (Раменский район), „ЖилКомСоюз“ (Балашиха), „ЖЭК №2 „Техкомсервис“ (Королев) и „ЛГЖТ“ (Люберцы).
Ранее глава Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков рассказал, что в 2018 году в Московской области более 200 управляющих организаций могут лишить лицензий.
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