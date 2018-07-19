Власти Фрязина решат проблему с управляющими компаниями в городском округе

«Вы не так давно возглавляете городской округ Фрязино. Расскажите, какие проблемы, какие наказы жители адресуют в адрес муниципальной власти, какая нужна помощь, какие приоритетные проекты вы реализуете», — сказал Воробьев.

Как отметил Лобков, в основном проблемы касаются ЖКХ и благоустройства. Есть необходимость сноса детского сада №1 и строительства нового.

«В основном люди жалуются на управляющие компании, зачастую необходим ручной режим. У нас девять управляющих компаний, из них две наиболее крупные, планируем работать в дальнейшем с управляющими компаниями, чтобы они согласовывали свою работу с жителями», — заключил Лобков.

Ранее Госжилинспекция Подмосковья опубликовала рейтинг управляющих компаний по итогам работы в 2017 году, список возглавили организации, обслуживающие дома в Королеве, Мытищах , Одинцовском районе и Долгопрудном