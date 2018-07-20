Заксобрание Севастополя: сдача очистных сооружений в городе находится под угрозой срыва

СЕВАСТОПОЛЬ , 20 июля. / ТАСС /. Сдача Южных очистных сооружений в Севастополе находится под угрозой срыва, что может привести к невыполнению Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию города, сообщил в пятницу ТАСС председатель постоянной комиссии законодательного собрания города Севастополя по бюджету Вячеслав Аксенов

Ранее прокуратура Севастополя сообщала, что возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении госконтракта на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе, в результате чего более 2 млрд рублей оказались на счетах банка с отозванной лицензией.

"На сегодняшний день выполнение работ составляет около 6%. При этом аванс подрядчику был дан в объеме 30% и мы рассчитывали, что они будут освоены к лету. Мы выезжали на место и лично убедились, что строительной техники там практически нет, активность минимальная. Угроза, что объект не будет сдан в срок, очень велика. Это приведет к срыву реализации ФЦП", — сказал он.

По его словам, подрядчик может сдать объект, который будет не соответствовать техническим требованиям. По его словам, комиссия, которую он возглавляет, выступила с инициативой о проведении депутатских слушаний по данной проблеме, по итогам которых может быть сформирована временная депутатская комиссия. «Есть угроза, что вместо очистных сооружений нам построят картонный домик — то есть сдадут объект, который не будет соответствовать заложенным техническим требованиям», — отметил он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Севастополю, бывшему и. о. директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» предъявлено обвинение по статье УК РФ о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Он арестован судом на период предварительного следствия. Изъяты документы, представляющие интерес для следствия, в рамках расследования уголовного дела предстоит провести ряд экспертиз.

Об очистных сооружениях

По данным прокуратуры города, «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства города Севастополя» и подрядчик АО НПП «Биотехпрогресс» в декабре 2017 года незаконно подписали соглашение к госконтракту, в соответствии с которым исключено существенное условие об обязательном казначейском сопровождении контракта. Это привело к тому, что аванс в сумме 2 млрд 50 млн рублей перечислен на расчетный счет подрядчика в ПАО «ОФК БАНК» , у которого отозвана лицензия. Использование этих денег на строительство очистных сооружений невозможно.

Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщал, что в марте 2018 года подрядчик приступил к строительству канализационно-очистных сооружений «Южные» в Севастополе, реконструкция которых предусмотрена в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения «Южные» (125 тыс. кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.