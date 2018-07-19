В Севастополе завели дело о контракте на строительство очистных сооружений

СЕВАСТОПОЛЬ , 19 июл — РИА Новости . Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на строительство очистных сооружений «Южные» в Севастополе, сообщила официальный представитель СУСК РФ по Севастополю Ольга Постнова.

СУСК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении чиновников, заключавших контракты на проектирование и реконструкцию объекта ФЦП развития города — канализационно-очистных сооружений Севастополя «Южные», заявила в четверг прокуратура города.

"В Севастополе бывший исполняющий обязанности директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя» взят под стражу в рамках расследования уголовного дела Южных очистных сооружений", — сообщила Постнова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Фигурант уголовного дела был задержан в Нижнем Новгороде, этапирован в Севастополь, судом он заключен под стражу, добавили в СК.

Ранее прокурорской проверкой было установлено, что в нарушение требований законодательства, а также вопреки предписанию ФАС России между заказчиком реконструкции объекта ФЦП (ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства города Севастополя») и подрядчиком АО НПП «Биотехпрогресс» в декабре 2017 года подписано дополнительное соглашение к государственному контракту, в соответствии с которым исключено существенное условие об обязательном казначейском сопровождении контракта.

По мнению прокуратуры и следствия, это привело к тому, что аванс в сумме 2,05 миллиарда рублей был перечислен на расчетный подрядчика в ПАО «ОФК БАНК» , у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Использование денежных средств по целевому назначению, на строительство очистных сооружений, на данный момент невозможно.

Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе — один из крупных объектов ФЦП развития Крыма и Севастополя, стоимость работ — более 7,1 миллиарда рублей.