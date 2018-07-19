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Певица Натали поделилась забавным видео, как сын ругается на маму
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Певица Натали поделилась забавным видео, как сын ругается на маму 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Младший ребенок певицы уже демонстрирует свой характер.
Известная российская певица Натали в апреле прошлого года в третий раз стала мамой. Ее младший сын Женя уже успел стать любимчиком в Instagram звезды. Натали поделилась видео, где ребенок занимается делами по хозяйству и требует, чтобы мама ему не мешала.
Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)
19 Июл 2018 в 3:02 PDT  Вот они…😂мужчины! Понемножку разбирает дом… Развивается😂😂😂😂Ругается, что не даем разбирать…😂
— подписала видеоролик певица.
Поклонники Натали пришли в восторг, какой малыш растет у звезды. «Чудо ребенок, помощник растет», «Пальчиком грозит!Такой потешный!😘», «Правда чудесный мальчик», «Вот он😀! Настоящий мужик! Беру! 😍😍😘😘», «Маленький хозяин», «Какой милый малыш! Лапусечка!)))», «Деловой, однако, парень. Мужик растет. Настоящий!», «Классно. О, боже какой мужчина! Умничка. 😘😘😘», — прокомментировали подписчики в Instagram.
Напомним, Натали и ее муж Александр Рудин живут в браке с 1991 года. Они воспитывают троих сыновей: Арсения (родился в 2001 году), Анатолия (2010 года рождения) и младшего Женю. Натали стала мамой в третий раз 7 апреля 2017 года. Старшие дети помогают звездной маме заботиться о младшем брате.
С Днём защиты детей! Главное, защитить и любить своего внутреннего ребёнка, который живёт в нас, даже когда мы вырастаем! Тогда будет гармония и радость никогда не покинет вас! #деньзащитыдетей #будьтесчастливы
Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)
1 Июн 2018 в 1:52 PDT  Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)
26 Дек 2017 в 8:29 PST  Фото: Instagram @natali_star74
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