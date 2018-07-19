Как не испортить отпуск? Более тысячи воронежцев не выпустили из страны из-за долгов

С начала года на исполнение приставы передали 2,5 тыс. дел. Ольга Калинина. Более тысячи воронежцев не смогли отправиться в этом году в отпуск за границу. Причём, неприятную новость узнавали уже на таможне. Отдохнуть за рубежом не позволили долги — по имущественным сборам, штрафам и алиментам. Об этом рассказали в налоговой. Чтобы не испортить путешествие, специалисты рекомендуют вовремя проверять задолженности. Сделать это можно на сайтах ФНС России , службы судебных приставов, порталах госуслуг и областного правительства, а также в центрах «Мои документы». С начала года на исполнение приставы передали 2,5 тыс. дел. Всего же взыскали уже почти полмиллиарда рублей — и это только имущественных налогов. — Если сумма задолженности превышает 10 тыс. рублей и находится в исполнительном производстве более двух месяцев, либо сумма долга превышает 30 тыс. рублей, вне зависимости от продолжительности нахождения в исполнительном производстве, то такие должники подлежат ограничению выезда за пределы Российской Федерации , — сообщила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Воронежской области