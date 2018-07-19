Из-за давки в «Ласточке» калининградские власти пересмотрели расписание электропоездов

Недавнюю давку в «Ласточке», из-за которой многие жители области не смогли добраться до необходимого места назначения, прокомментировали в правительстве. По словам регионального министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова, следует пересмотреть количество электропоездов по данном направлению.

«Совместно с железной дорогой были предусмотрены дополнительные элект­рички на приморском направлении. Как пок­азала практика, надо больше», — заявила министр.

Такой инцидент Дятлова связывает с погодой. В Калининградской области дождливые дни сменились солнечными. Ввиду чего, многие жители захотели отдохнуть на местном морском побережье.

Более того, на данный момент расписание электропоездов было изменено. В четверг, 19 июля, дополнительно к морю пойдут пять составов, в пятницу — семь. «В общей сложности на светлогорском и зел­еноградском направле­ниях 19 июля будет курсирова­ть 46 поездов, а 20 июля — 48», — отметила министр.