Из-за давки в «Ласточке» калининградские власти пересмотрели расписание электропоездов 

Недавнюю давку в «Ласточке», из-за которой многие жители области не смогли добраться до необходимого места назначения, прокомментировали в правительстве. По словам регионального министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова, следует пересмотреть количество электропоездов по данном направлению.
«Совместно с железной дорогой были предусмотрены дополнительные электрички на приморском направлении. Как показала практика, надо больше», — заявила министр.
Такой инцидент Дятлова связывает с погодой. В Калининградской области дождливые дни сменились солнечными. Ввиду чего, многие жители захотели отдохнуть на местном морском побережье.
Более того, на данный момент расписание электропоездов было изменено. В четверг, 19 июля, дополнительно к морю пойдут пять составов, в пятницу — семь. «В общей сложности на светлогорском и зеленоградском направлениях 19 июля будет курсировать 46 поездов, а 20 июля — 48», — отметила министр.
Ранее в «ФедералПресс» писали о том, что в минувшую среду 18 июля, на Северном вокзале, в Калининграде, машинист «Ласточки» отказывался ехать из-за сильной переполненности транспортного средства, следовавшего в Светлогорск. Работник КЖД был вынужден остановиться и продолжить движение только после того, как десятки людей вышли из вагонов.