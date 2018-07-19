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Стоимость проезда на автобусах по Гатчине возрастет
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Стоимость проезда на автобусах по Гатчине возрастет 

Ivyborg.ru 1 час назад
Как сообщили в пресс-службе Гатчинского района, с 1 августа 2018 года стоимость проезда на городских маршрутах города поднимется до 30 рублей.
Подорожание до 30 рублей, которое своим постановлением №3077 от 12.07.2018 года ввела администрации Гатчинского муниципального района, коснется маршрутов № 3, 4, 7, 8, 21, 22, 27, 28, 29.
Напомним, что до конца года во всех автобусных маршрутах, курсирующих между поселениями Ленобласти и Санкт-Петербургом, начнет действовать электронная проездная карта «Подорожник».
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