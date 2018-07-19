На Южном Урале увеличился выпуск самоходной техники

В первом полугодии 2018 года южноуральским заводам-изготовителям выдано паспортов самоходных машин (ПСМ) на изготовленную ими технику на 18,3% больше, чем за такой же период прошлого года.

Рост числа выданных документов на произведённую самоходную технику говорит об увеличении объёмов производства в машиностроительной отрасли Челябинской области