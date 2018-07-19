На Южном Урале увеличился выпуск самоходной техники 

В первом полугодии 2018 года южноуральским заводам-изготовителям выдано паспортов самоходных машин (ПСМ) на изготовленную ими технику на 18,3% больше, чем за такой же период прошлого года.
Рост числа выданных документов на произведённую самоходную технику говорит об увеличении объёмов производства в машиностроительной отрасли Челябинской области.
«В Челябинской области серийным производством различной самоходной техники занимаются более 40 заводов, — рассказывает начальник областного управления Гостехнадзора Юрий Пометун. — С января по июнь наши специалисты выдали им в целом 816 паспортов самоходных машин, тогда как в первом полугодии прошлого года было выдано 690. В основном это дорожно-строительная техника, но есть и сельскохозяйственные машины, например, малогабаритные тракторы из Еманжелинска, продукция Челябинского компрессорного завода».
Среди наиболее крупных производителей самоходных машин в Челябинской области — «Челябинский тракторный завод — Уралтрак», ООО «ДСТ-Урал» (Челябинск), ООО «Трактор» (Еманжелинск), «Челябинские дорожно-строительные машины», «Инженерно-производственное предприятие „Челябтехстром“».