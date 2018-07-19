В Архангельске сгорел автомобиль для дорожной разметки

В ночь с 18 на 19 июля на окраине Архангельска сгорел автомобиль дорожных рабочих.

Мужчины наносили на асфальт разметку на Окружном шоссе, и около часа ночи, когда они находились в районе Дачной улицы, автомобиль загорелся. Водитель «Газели» рассказывает, что в кузове вспыхнул компрессор, с помощью которого разметка как раз и наносится на дорогу. После этого быстро загорелся тент, а затем пламя перешло в кабину, объясняют в arh112.

Машину потушили прибывшие на место пожарные, но она всё равно оказалась сильно повреждена огнем. Причиной пожара предположительно называют неисправность топливной системы компрессора. Пострадал и водитель, который пытался спасти из автомобиля документы и получил при этом ожоги рук и лица. Его увезли в областную больницу.

Напомним, 11 июля в Поморье уже горели грузовик и «легковушка» на трассе М8.