Ещё
Р. Гусев: «Гончаренко доказал, что является классным и грамотным специалистом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

Р. Гусев: «Гончаренко доказал, что является классным и грамотным специалистом» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал решение руководства московской команды продлить контракт с главным тренером Виктором Гончаренко до лета 2020 года. Договор был подписан сегодня, 19 июля.
«Я считаю, что руководство ЦСКА сделало правильный выбор, продлив контракт с Гончаренко. Результатом прошлого сезона он доказал, что классный и грамотный специалист. Поэтому, я считаю, что все правильно.
Стоило ли продлить контракт на более длительный срок? Я не знаю. Наверное, это желание было обоюдным — и Гончаренко, и клуба. Поэтому, я думаю, все обо всем договорились и всех все устроило.
Насчет перспектив команды в этом сезоне могу сказать: ЦСКА как боролся, так и будет бороться за чемпионство» — сказал Гусев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Иваном Жиркиным.
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2020 года
SPORT24.ru: последние новости
Плющенко идет на поправку и будет готовиться к шоу в Японии Лучший клуб КХЛ уволил иностранного тренера вратарей. Он считает, что во всем виновата политика Усик: «Я не боюсь боя с Гассиевым в Москве, мне не важно, где драться»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине259
Казаки просят отменить пенсии325
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»148
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного17
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение