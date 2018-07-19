Р. Гусев: «Гончаренко доказал, что является классным и грамотным специалистом»

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал решение руководства московской команды продлить контракт с главным тренером Виктором Гончаренко до лета 2020 года. Договор был подписан сегодня, 19 июля.

«Я считаю, что руководство ЦСКА сделало правильный выбор, продлив контракт с Гончаренко. Результатом прошлого сезона он доказал, что классный и грамотный специалист. Поэтому, я считаю, что все правильно.

Стоило ли продлить контракт на более длительный срок? Я не знаю. Наверное, это желание было обоюдным — и Гончаренко, и клуба. Поэтому, я думаю, все обо всем договорились и всех все устроило.

Насчет перспектив команды в этом сезоне могу сказать: ЦСКА как боролся, так и будет бороться за чемпионство» — сказал Гусев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Иваном Жиркиным.

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2020 года