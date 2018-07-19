Тысячи граждан Украины приезжают в Финляндию на работу, за которую финны не хотят браться — Yle

Украинцы отличаются усердием и вежливостью. Они намного вежливее финнов. Так утверждает Антти Кела, один из владельцев агентства по найму рабочей силы Pistra из местечка Соткамо в регионе Кайнуу. Уже много лет он тесно работает с украинцами.

Ежегодно в Финляндию на заработки приезжают тысячи граждан Украины . Нередко они берутся здесь за такую работу, на которую не соглашаются финны. Многие приезжают на сбор ягод, но часть работает и на заводах, и в обработке изделий из кожи, и в коммунальной сфере: например, зимой сбрасывают снег с крыш.

У постоянных жителей Финляндии всегда больше вариантов, чем у сезонных работников. Многие фермеры, занимающиеся выращиванием клубники, признаются, что финскую рабочую силу привлечь практически невозможно. Другие рассказывают, что нанятые на работу финны физически не выдерживали непростого труда на полях.

Агентство разработало для украинских работников систему своеобразной сезонной карьерной лестницы. В первое лето их направляют на сбор черники в лес, на второе — на сбор клубники, а дальше их может ожидать почасовая оплата труда на различных работах, соответствующих их квалификации.

Для облегчения своей работы Кела помог гражданину Украины Николозу Дзутсову открыть свою фирму — Ujut oy. Молодой человек подбирает работников из Украины и проводит с ними первичную подготовку, а агентство Pistra уже направляет в конкретное место и договаривается с финскими работодателями.

Дзутсов говорит, что украинцам не остается ничего другого, как усердно работать: на родине месячная зарплата может составлять всего двести евро. Из-за низкого уровня цен этих денег хватает на жизнь, но только на самые необходимые расходы — проживание и питание. На сборе ягод украинцы могут заработать ту же сумму за несколько дней.

Большая семья

Кела относится к работникам, как к членам семьи. Он старается заботиться о них и мотивировать проявивших себя хорошо вернуться в Финляндию. По приезду украинцам не нужно самих переживать ни о чем: агентство обеспечивает их всем необходимым вплоть до местных сим-карт и налоговых карточек.

Для Дзутсова первые годы были очень непростыми: его семья оставалась на Украине, а лето он проводил в Финляндии. Сейчас семья и многие друзья приезжают к нему на летнюю работу.

Кела тоже отмечает, что одиночество — это большая проблема для многих украинцев. Большинство приезжающих — это мужчины, которые вынуждены жить вдали от семьи три или четыре месяца. Поэтому агентство старается по возможности найти подходящую работу для их жен.

Из-за требований законодательства сейчас Кела должен рассчитать точное количество работников, которое ему потребуется в летний сезон, за полгода до его начала. По его словам, это крайне неудобная система, потому что ситуацию с урожаем ягод настолько заранее предсказать невозможно.

В Финляндии граждан из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС, можно нанимать только с одобрения службы занятости. Как правило, их условием служит то, что на рабочее место не найти граждан Финляндии или Евросоюза. В Швеции от этой системы отказались десять лет назад. За ее отмену выступает также большинство ученых-экономистов Финляндии.

Культурные различия

В Финляндию Николоз приехал, увидев в интернете фотографии финской природы. Он ничего не знал о культуре страны или о сборе ягод, так что все пришлось изучать с самых азов. Свою фирму он решил основать, потому что знакомые и друзья постоянно спрашивали, как попасть на работу в Финляндию.

— Когда приезжают новые работники, мне поступает сотни звонков с просьбами о помощи. Люди идут в магазин и просят что-то перевести. Я помогаю им купить машину. Работы очень много, когда много людей.

Дзутсов готовит людей еще до переезда. Рассказывает о характере работы и показывает видео о Финляндии.

Кела на своем опыте столкнулся с культурными различиями. Он быстро заметил, что украинцы не воспринимают финскую вежливую просьбу с оборотом «можешь ли ты».

— Надо говорить четко: «принеси», «отнеси» или «сделай вот такую лестницу». Жёсткий приказ, но произнесенный с любовью.

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