С начала лета через границу Оренбургской области не пустили 323 тонны арбузов

За июнь и июль через границу Оренбургской области было ввезено 5,6 тыс. тонн арбузов и 1,2 тыс. тонн дынь. Большая часть из них привезена из Узбекистана . Есть продукция из Казахстана Специалисты регионального Россельхознадзора не пустили через российско-казахстанский участок границы 323 тонны арбузов и 101 тонну дынь. Бахчевые везли без фитосанитарного сертификата или с недействительными фитосанитарными сертификатами. Из-за отсутствия документов было уничтожено 3 тонны арбузов, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что участились случаи ввоза арбузов на подстилке из опилок и сена, которые могут являться источником опасных карантинных вредителей и болезней.