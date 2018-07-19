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На границе Оренбуржья пресечена попытка ввоза опасных арбузов
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На границе Оренбуржья пресечена попытка ввоза опасных арбузов 

АиФ-Оренбург 36 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Управление Россельхознадзора по Оренбургской области проверили транспортные средства, перевозившие более 82300 тонн подкарантинной продукции. Особое внимание с начала июня уделяется ввозу бахчевых культур.
Через границу Оренбургской области арбузы и дыни везутся, в основном, из Республик Узбекистан и Казахстан.
В результате фитосанитарного контроля был запрещен ввоз 323 тонн арбузов и 101,2 тонны дынь в 23-х транспортных средствах: фитосанитарные сертификаты либо вовсе отсутствовали, либо были недействительны. Из-за отсутствия сопроводительных документов было уничтожено 3 тонны арбузов.
Особые требования предъявляются и к подстилочному материалу, на который грузятся бахчевые, чаще всего это солома и сено, которые могут являться источником завоза опасных карантинных объектов.
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