На границе Оренбуржья пресечена попытка ввоза опасных арбузов

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области проверили транспортные средства, перевозившие более 82300 тонн подкарантинной продукции. Особое внимание с начала июня уделяется ввозу бахчевых культур.

Казахстан. Через границу Оренбургской области арбузы и дыни везутся, в основном, из Республик Узбекистан

В результате фитосанитарного контроля был запрещен ввоз 323 тонн арбузов и 101,2 тонны дынь в 23-х транспортных средствах: фитосанитарные сертификаты либо вовсе отсутствовали, либо были недействительны. Из-за отсутствия сопроводительных документов было уничтожено 3 тонны арбузов.

Особые требования предъявляются и к подстилочному материалу, на который грузятся бахчевые, чаще всего это солома и сено, которые могут являться источником завоза опасных карантинных объектов.