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В ЮЗАО закрыли нелегальную автостоянку
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В ЮЗАО закрыли нелегальную автостоянку 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Сотрудники Госинспекции по недвижимости пресекли деятельность незаконной автопарковки в Северном Бутове.
На улице Грина нелегальные предприниматели организовали платную автостоянку. Без каких-либо разрешительных документов они огородили земельный участок 2500 кв. м металлическим забором, установили будку охраны и взимали с автовладельцев плату за стоянку автотранспорта.
Земельный участок под размещение автостоянки город не предоставлял. Разрешение уполномоченного органа власти на установку ограждения и будки охраны не выдавалось. Де-факто был осуществлен самозахват территории для незаконной коммерческой деятельности.
В настоящее время приняты меры по освобождению территории. Для автомобилистов в Северном Бутово обеспечена свободная бесплатная парковка личного транспорта.
На месте самозахваченной территории в Северном Бутове откроется бесплатная парковка для жителей.
Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.
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