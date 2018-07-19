В ЮЗАО закрыли нелегальную автостоянку

Сотрудники Госинспекции по недвижимости пресекли деятельность незаконной автопарковки в Северном Бутове.

На улице Грина нелегальные предприниматели организовали платную автостоянку. Без каких-либо разрешительных документов они огородили земельный участок 2500 кв. м металлическим забором, установили будку охраны и взимали с автовладельцев плату за стоянку автотранспорта.

Земельный участок под размещение автостоянки город не предоставлял. Разрешение уполномоченного органа власти на установку ограждения и будки охраны не выдавалось. Де-факто был осуществлен самозахват территории для незаконной коммерческой деятельности.

В настоящее время приняты меры по освобождению территории. Для автомобилистов в Северном Бутово обеспечена свободная бесплатная парковка личного транспорта.

На месте самозахваченной территории в Северном Бутове откроется бесплатная парковка для жителей.

Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.