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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за самовольное подключение газа
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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за самовольное подключение газа 

ТВ Центр 58 минут назад
Фото: ТВ Центр
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за повторное самовольное подключение к нефтяным и газовым трубам, сообщает агентство «Москва».
Согласно документу, лица, ранее подвергнутые административному наказанию за незаконное подключение к трубам, будут наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до двух лет.
Для группы лиц, которая совершила преступление по предварительному сговору, и в отношении магистральных трубопроводов — штраф до 200 тысяч рублей, либо виновному грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Если незаконное подключение к трубе повлечет смерть человека по неосторожности или иные тяжкие последствия, то виновника приговорят к принудительным работам до пяти лет или лишению свободы до восьми лет.
По словам председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, рост случаев незаконной врезки в трубу в последние годы растет. С 2005 по 2016 года в результате подобных действий погибли более двух тысяч россиян.
"В результате самовольных врезок в газораспределительные системы создаётся угроза утечек газа с последующими авариями, взрывами, пожарами, с нередкими летальными исходами", — сообщил парламентарий.
На сегодняшний день штраф для граждан составляет до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 80 тысяч рублей.
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