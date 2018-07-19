«Время безжалостно»: Ани Лорак неприятно удивила своим внешним видом

39-летняя Ани Лорак всегда радовала поклонников мини-платьями и откровенными костюмами. Стоит отметить, что певица может похвастаться идеальной фигурой. Она вместе с мужем Муратом воспитывает семилетнюю дочь Софию. При этом артистка успевает гастролировать с собственным шоу и постоянно быть на связи с фанатами. Она поддерживает себя в форме с помощью тренировок и кажется это дало свои результаты.

На днях Лорак поделилась снимком, на котором позирует в черном платье с внушительным декольте и пикантным разрезом на юбке. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру певицы. Однако поклонники накинулись с критикой на звезду. Они были напуганы ее внешним видом. Одни отметили, что у артистки неудачный макияж, который ее состарил, а другие посчитали, что она стала слишком худой.

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Ани Лорак: «Муж никогда не откажется от завтрака в постель»Гастрольная жизнь не мешает певице заниматься семейными делами. В довесок, поклонники заподозрили Ани Лорак в пластике. «Фотка смотрится неестественно, и это платье не понятно как сидит», «Сильно похудела, не идет! И макияж не очень», «Не похожа на себя», «Слишком исхудала и лицо после пластики не очень, а раньше была просто безумно прекрасна», «Время безжалостно», — прокомментировали фото подписчики. Сама певица не стала отвечать на колкости злопыхателей. Однако преданные поклонники заступились за нее. Они считают, что артистка выглядит на 25 лет и хороша собой в любом виде.

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