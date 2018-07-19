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В Петербурге могут сделать бесплатный проезд для марафонцев
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В Петербурге могут сделать бесплатный проезд для марафонцев 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге могут сделать бесплатный проезд для участников марафона «Белые ночи», сообщает «Невские новости».
22 июля в городе в 29 раз пройдет марафон «Белые ночи». В нем принимают участие тысячи человек со всех уголков мира. Они будут бежать по улицам, преодолевая дистанцию в 42,2 км.
Депутаты ЗакСа предложили губернатору Полтавченко предоставить марафонцам бесплатный проезд на общественном городском транспорте. По аналогии с подобными мероприятиями в других городах и странах.
Если градоначальник одобрит эту идею, то участникам забега будет достаточно предъявить стартовый номер, который выдают организаторы фестиваля 20 и 21 июля, в транспорте.
Кстати, в этом году в марафоне примут участие около 11 тысяч человек из 60-ти стран мира.
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