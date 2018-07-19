В Петербурге могут сделать бесплатный проезд для марафонцев

Санкт-Петербурге могут сделать бесплатный проезд для участников марафона «Белые ночи», сообщает «Невские новости».

22 июля в городе в 29 раз пройдет марафон «Белые ночи». В нем принимают участие тысячи человек со всех уголков мира. Они будут бежать по улицам, преодолевая дистанцию в 42,2 км.

Депутаты ЗакСа предложили губернатору Полтавченко предоставить марафонцам бесплатный проезд на общественном городском транспорте. По аналогии с подобными мероприятиями в других городах и странах.

Если градоначальник одобрит эту идею, то участникам забега будет достаточно предъявить стартовый номер, который выдают организаторы фестиваля 20 и 21 июля, в транспорте.

Кстати, в этом году в марафоне примут участие около 11 тысяч человек из 60-ти стран мира.