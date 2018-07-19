Вспыхнувший матрас чуть не унес жизнь любительницы «подымить» 

Постельные принадлежности у пенсионерки в Череповце загорелись накануне около десяти часов вечера. По повышенному номеру на тушение к 4-этажному дому на Молодежную, 19, прибыли 6 единиц техники и 20 человек личного состава. Благодаря оперативности пожарных жизнь 56-летней женщины удалось спасти.
Череповчанка отравилась продуктами горения и была доставлена в медсанчасть. Площадь пожара составила 0,5 кв. метра, причиной стало неосторожное курение хозяйки квартиры. Ущерб устанавливается, сообщили в региональном управлении МЧС России.