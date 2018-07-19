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Власти Косово в июле подадут заявку на вступление в ВТО
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Власти Косово в июле подадут заявку на вступление в ВТО 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Самопровозглашенная Республика Косово до конца июля подаст заявку на вступление в ВТО в качестве наблюдателя, заявил директор отделения торговли в косовском министерстве торговли и промышленности Ситриме Дервишоли.
Xu Jinquan/Global Look Press/ZUMA Press
Министр Байрам Хасани сообщил в конце июня, что самопровозглашенное Косово готовится к процессу вступления в ВТО в качестве наблюдателя без уточнения сроков подачи заявки. "До конца текущего месяца Косово подаст заявку на получение статуса наблюдателя в ВТО. Косово как член этой организации тем самым получит пользу от привлечения иностранных инвестиций", — приводит радио и телевидение Косово слова Дервишоли. Представитель Минторговли и промышленности уточнил, что статус наблюдателя длится пять лет, за которые Приштина должна доказать, что отвечает условиям членства в организации. Ранее косовско-албанские власти делали попытки получить членство в ЮНЕСКО, Интерпол, заявляли о планах по вступлению в Совет Европы. Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 г. С тех пор косовские албанцы предпринимали многочисленные попытки вступить в международные организации, чтобы закрепить свою независимость. Суверенитет Косово на данный момент признали свыше 100 государств-членов ООН.
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