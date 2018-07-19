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Центр экологии, краеведения и туризма провел природоохранную акцию в Битцевском лесопарке
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Центр экологии, краеведения и туризма провел природоохранную акцию в Битцевском лесопарке 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В рамках образовательного проекта «Экосубботы московских школьников» в период летних школьных каникул для ребят проводятся экосубботники.
14 июля 2018 года в Московском детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма организована и проведена природоохранная акция «Зелёные тропы Москвы».
Участвовали московские школьники в возрасте от 6 до 18 лет, дети с родителями. Они очистили оба берега от бытового мусора в пойме реки Чертановки. Мусор собрали раздельно, с соблюдением правил техники безопасности.
После субботника участников ждала образовательная программа.
Волонтёры акции — студенты МГУ им. В. М. Ломоносова и педагог центра, кандидат биологических наук А. С. Шмаков — рассказали как можно определить качество воды на основе анализа забора проб зоопланктона, зообентоса и фитопланктона.
Участники экосубботы узнали о рельефе и геологических особенностях местности, вместе с волонтерами оценили разнообразие ископаемой фауны.
В конце мероприятия состоялась викторина «Всё о реках — больших и малых».
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