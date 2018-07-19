Центр экологии, краеведения и туризма провел природоохранную акцию в Битцевском лесопарке

В рамках образовательного проекта «Экосубботы московских школьников» в период летних школьных каникул для ребят проводятся экосубботники.

14 июля 2018 года в Московском детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма организована и проведена природоохранная акция «Зелёные тропы Москвы».

Участвовали московские школьники в возрасте от 6 до 18 лет, дети с родителями. Они очистили оба берега от бытового мусора в пойме реки Чертановки. Мусор собрали раздельно, с соблюдением правил техники безопасности.

После субботника участников ждала образовательная программа.

Волонтёры акции — студенты МГУ им. В. М. Ломоносова и педагог центра, кандидат биологических наук А. С. Шмаков — рассказали как можно определить качество воды на основе анализа забора проб зоопланктона, зообентоса и фитопланктона.

Участники экосубботы узнали о рельефе и геологических особенностях местности, вместе с волонтерами оценили разнообразие ископаемой фауны.

В конце мероприятия состоялась викторина «Всё о реках — больших и малых».