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Россия будет соразмерно реагировать на агрессивные действия, заявил Путин
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Россия будет соразмерно реагировать на агрессивные действия, заявил Путин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на агрессивные действия, угрожающие стране, РФ будет реагировать соразмерно.
"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит. На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно", — сказал Путин, выступая на встрече с российскими дипломатами.
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