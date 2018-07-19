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В Цхинвале нашли девочку, ставшую героиней статьи «РГ» 10 лет назад
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В Цхинвале нашли девочку, ставшую героиней статьи «РГ» 10 лет назад 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
…Наша машина долго петляла по улицам, пока наконец не остановились у одной из пятиэтажек. Заходим в подъезд, он весь разбитый — увы, но раны войны здесь еще можно нередко встретить. Но стоит подняться в квартиру Эвелины Кокоевой, как поражаешься чистоте, опрятности и красоте жилища.
Хозяйка встречает на пороге и проводит в зал. Рядом — симпатичная и веселая девочка, та самая Сабина. На снимке, сделанном тогда газетным фотокором, она еще лежит в конверте из пеленок. А 13 августа 2018 года ей исполняется 10 лет, девочка учится в лицее искусств имени Аксо Колиева и занимается плаванием в спортивном центре «Олимп».
Ее бабушке 72 года, женщина работает в республиканской больнице медсестрой-анестезиологом. Уже больше сорока лет помогает врачам спасать жизни пациентов во время операций. В ночь с седьмого на восьмое августа 2008 года, когда грузинские «грады» обрушились на мирный город, Эвелина как раз дежурила в больнице. И та ее смена продлилась без перерыва целых девять суток.
— Перед войной обстановка на границе с Грузией была очень накалена, ожидали самого худшего. А моя дочь Тамара Козаева готовилась вот-вот родить, и мы успели отправить ее во Владикавказ, — вспоминает Кокоева. — К тому времени шестого августа уже начались первые обстрелы с той стороны, и нашу операционную перенесли в подвал. Туда же спустили все необходимые медикаменты, хирургические инструменты, столы и койки для пациентов. И с восьмого августа пошел нескончаемый поток раненых. По журналу через нас прошло 350 человек. Но на самом деле их было гораздо, гораздо больше. В суматохе не всех успевали записывать. Как вы понимаете, не могло быть и речи, чтобы уйти с дежурства. Спала по несколько часов в том же подвале, недалеко от операционной. Рядом с больницей постоянно взрывались снаряды, само здание тоже пострадало. К себе в квартиру, где мы сейчас и находимся, попала только 13 августа.
Свое жилище она застала в разрухе. Дом, правда, устоял, несмотря на причиненные разрушения, но в квартирах оказались выбиты все стекла.
В тот момент во дворе пятиэтажки российские военные развернули полевую кухню: солдаты варили кашу и раздавали жителям Цхинвала. Эвелина говорит, что никогда не забудет эту помощь, ведь ни у кого тогда продуктов не было.
— Единственное, что у меня оставалось, — это припрятанные различные соленья на зиму, — рассказывает Эвелина Алексеевна. — Я их достала и отнесла во двор. Люди брали солдатскую кашу, мои соленья и ели. Трудно было выдумать что-то вкуснее на тот момент! Каждый помогал друг другу, чем мог.
Когда грузинские «грады» обрушились на город, она дежурила в больнице, и ее смена продлилась без перерыва девять суток
Прибрав в доме, женщина отправилась во Владикавказ — за своей дочкой и уже родившейся к тому моменту внучкой, маленькой Сабиной. Возвращаясь из Северной Осетии, в селении Гуфта они попали в небольшой транспортный затор — российские танки возвращались на свою базу, а навстречу шли колонны машин. Во время этой вынужденной остановки Эвелина Кокоева, державшая на руках конверт с младенцем, как раз и познакомилась с журналистами "Российской газеты". В спецвыпуске «РГ» тогда вышел материал под заголовком «Мадонна из Гуфты» — очень уж медсестра, спасшая в операционной не одну жизнь и державшая на руках крошечную внучку, походила на святую.
Сейчас у выросшей Сабины Джиоевой (фамилия дана по отцу) все хорошо, она веселая, умная, немного озорная и очень целеустремленная. Недавно девочка на республиканских соревнованиях завоевала сразу две медали — «серебро» в заплыве среди брассистов и «бронзу» в комплексном плавании. В лицее, где Сабина получает только четверки и пятерки, из предметов больше всего нравятся хореография, математика и русский.
— Когда я вырасту, хочу стать пластическим хирургом, — серьезно говорит она. — Буду помогать людям стать красивее или избавиться от каких-то дефектов.
Двоюродная сестра Сабины, которой уже исполнилось 18 лет, шутит, что обязательно придет к родственнице «на подтяжку лица».
Репортаж об Эвелине Кокоевой и ее маленькой внучке в спецвыпуске «РГ» за сентябрь 2008 года заканчивался словами: «Мы попрощались с Эвелиной, и каждый сел в свой автобус. Впереди нас ждал Цхинвал, население которого увеличилось на одного человека. Цифра для иного мегаполиса, может, и вообще иллюзорная. Но на войне счет на человеческие жизни идет совсем другой…» Как оказалось, эти слова на газетной полосе стали пророческими: пережив страшную войну, Южная Осетия возродилась. И жители республики, не забывая о тех страшных днях, тем не менее продолжают жить, радоваться жизни и растить детей, которые появились на свет в тот трагический август 2008 года.
"Мы никогда не забудем российских миротворцев"
Министр культуры Республики Южная Осетия Жанна Зассеева:
"Жители Южной Осетии поздравляют всех российских военнослужащих с Днем миротворца, который в нашей республике стал государственным праздником и отмечается 14 июля. Низко кланяемся всем семьям, которые отправили своих близких для нашей защиты. Хотим пожелать им мира и чтобы их дома наполнились счастьем. Как всегда в этот день в храмах прозвучит молитва — за здравие людей в голубых касках. Мы помним все, мы сильны своей памятью. Пока мы будем жить, никогда не забудем российских миротворцев, отдавших за нас свои жизни".
"РГ" откроет в Цхинвале фотовыставку
В августе 2009 года «Российская газета» провела в Цхинвале фотовыставку «Август 2008 — 2009: Южная Осетия глазами фотокорреспондентов „Российской газеты“. Сейчас, спустя 10 лет, к годовщине грузино-южноосетинского конфликта „Российская газета“ подготовила — с поправкой на время — новую экспозицию. Назвать ее решено так: „10 лет между войной и миром. Август 2008 — август 2018. Южная Осетия глазами фотокорреспондентов „Российской газеты“.
На выставке будут представлены фотографии, сделанные журналистами „РГ“ в августе 2008 года, и то, что снято в эти дни. Экспозиция откроется в Цхинвале седьмого августа в 19.00 перед кинотеатром „Чермен“, где пройдет ежегодная акция „Свеча памяти“, посвященная всем погибшим во время войны 2008 года.
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