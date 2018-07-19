Рэпер-инвалид из Смоленска покончил с собой после травли старшего коллеги

Смоленский репер Роман Терещенков, известный под псевдонимом Артас Бездушный покончил с собой после травли со стороны своего коллеги. Молодого человека накануне вечером обнаружили случайные прохожие под окнами его дома.

Известно, что перед самоубийством Терещенков в полиции написал заявление на своего обидчика Алексея Панкрашова. По всей видимости, второй молодой человек в этот момент находился в одном помещении с заявителем. Оттуда он отправлял друзьям вот такие сообщения.

Встреча с представителями закона, по всей видимости, не остановила нападки Панкрашова, и, выйдя из отделения, он отобрал у Романа телефон.

Как пояснил «Ридусу» близкий друг погибшего Артем Веркольский, Алексей начал рассылать непристойные сообщения с аккаунтов Романа, что, видимо, и стало для того последней каплей.

Меньше чем через час молодой человек пришел к себе домой и свел счеты с жизнью.

Предыстория

Изначально конфликт между молодыми людьми возник после того, как неизвестные взломали страницу Романа в социальных сетях и от его имени разместили объявления в группах гей-знакомств. Алексей Панкрашов, который также оказался местным реп-исполнителем за псевдонимом Maik pr, по словам Терещенкова, начал писать ему в личные сообщения и высмеивать.

«Я сделал вывод логический: если он нашел эти посты, значит он сам там лазит?» — впоследствии скажет Роман в одном из своих последних видео, записанном незадолго до его трагической смерти.

Тогда же, еще в момент развития конфликта, своим критическим соображением Роман поделился непосредственно с оппонентом, записав о нем саркастическую композицию. В данный момент обнаружить в интернете ее не удалось.

Конфликт

Через несколько дней после этого, как рассказал Роман, в одной городских кальянных произошла их личная встреча с Алексеем.

На кадрах оказавшегося в Сети двухминутного ролика видно, как 27-летний Панкрашов наносит Роману удары по лицу, параллельно словесно унижая молодого человека и требуя того извиниться.

После этого Роман всерьез задумался написать на своего обидчика заявление в полицию, рассказал Артем Веркольский. Его первый разговор с Романом на эту тему состоялся 14 июля.

Именно в тот день в Сети появилось видео, где Терещенков объясняет свое видение их конфликта и публично обвиняет Панкрашова в травле и своем избиении. Там же Роман признался, что не имеет достаточно сил сопротивляться обидчику, поскольку является инвалидом второй группы.

Позиция Панкрашова

Со своей стороны, Алексей Панкрашов рассказал «Ридусу», что отрицает факт травли Романа, считая, что молодой человек сам длительное время провоцировал его перед их очным разбирательством. Свою причастность к появлению информации об условном желании Романа познакомиться с молодыми людьми он признает, отмечая, что лишь случайно обнаружил ее и передал знакомому.

«Началось с того, что я увидел в новостях (раздел в социальной сети «Вконтакте» — прим. «Ридуса»), что он ищет партнера для нетрадиционного секса. Я поделился этим фактом со знакомым администратором крупного паблика о смоленском репе («Хип-Хоп Изнутри в Смоленске» — прим. «Ридуса»). Следом эта информация как-то утекла в массы, — пояснил он.

Панкрашов рассказал, что не писал Терещенкову первым, до того, как тот не посвятил ему саркастический трек.

В таком случае встает логичный вопрос о том, как Роман сумел определить, кто виноват в появлении провокационного инфоповода. По мнению самого Панкрашова, Терещенкову указать на него мог администратор группы.

«Он банально испугался и застеснялся, поэтому начал оправдываться», — объясняет Алексей поведение Романа.

Встречу в кальянной, которая переросла в унижение Романа на камеру, молодой человек считает случайной.

Третье мнение

С этим совершенно не согласен Артем Веркольский, считающий, что найти в нужное время в нужном месте города необходимого человека случайно не получится.

О самом Панкрашове, которого также достаточно давно знает лично, Артем отзывается положительно, отмечая, что раньше даже сотрудничал с ним.

«Мы знакомы уже шесть лет, Алексей помогал мне снимать клипы, у него дома я записал несколько треков. Он адекватный человек, сложно сказать, почему он на такое решился», — рассказал Веркольский

Так или иначе, после полученных боем извинений, Панкрашов не остановился. За два дня до смерти Романа в паблике «Хип-Хоп Изнутри в Смоленске» он опубликовал комментарий следующего содержания.