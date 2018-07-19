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Медведев утвердил состав правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ
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Медведев утвердил состав правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о составе правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый состав комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", — говорится в тексте распоряжения.
Председателем комиссии назначен глава кабмина Дмитрий Медведев. Заместителем председателя комиссии назначен министр финансов РФ Антон Силуанов.
В состав комиссии также вошли вице-премьер Максим Акимов, руководитель Федеральной антимонопольной служба России Игорь Артемьев, заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, руководитель ФСБ Александр Бортников, вице-премьер Алексей Гордеев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, министр юстиции России Александр Коновалов, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, вице-премьер Дмитрий Козак и другие.
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