Матвиенко: Следующий Форум регионов России и Беларуси посвятят молодежи

Шестой Форум регионов России Беларуси планируется посвятить молодежи и молодежному сотрудничеству. Об этом сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Палаты молодых законодателей при СФ.

Она пригласила коллег из молодежной палаты с прицелом на будущее принять участие в ближайшем — V Форуме регионов России и Беларуси. Напомним, он состоится 26-28 сентября в белорусском Могилеве

"На будущий год Форум регионов России и Беларуси пройдет на площадке России, и мы думаем, что он будет посвящен молодежи, молодежному сотрудничеству", — сказала Матвиенко. «Поэтому я хотела бы попросить вас подумать, какие идеи вы могли бы предложить. Мы там могли бы заложить основу для подготовки следующего форума регионов и рассчитываем, что вы будете принимать в этом самое активное участие», — продолжила спикер.

По ее словам, VI Форум регионов России и Беларуси предположительно пройдет 10-12 октября 2019 года.