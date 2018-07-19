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Матвиенко: Следующий Форум регионов России и Беларуси посвятят молодежи
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Матвиенко: Следующий Форум регионов России и Беларуси посвятят молодежи 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Шестой Форум регионов России и Беларуси планируется посвятить молодежи и молодежному сотрудничеству. Об этом сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Палаты молодых законодателей при СФ.
Она пригласила коллег из молодежной палаты с прицелом на будущее принять участие в ближайшем — V Форуме регионов России и Беларуси. Напомним, он состоится 26-28 сентября в белорусском Могилеве.
"На будущий год Форум регионов России и Беларуси пройдет на площадке России, и мы думаем, что он будет посвящен молодежи, молодежному сотрудничеству", — сказала Матвиенко. «Поэтому я хотела бы попросить вас подумать, какие идеи вы могли бы предложить. Мы там могли бы заложить основу для подготовки следующего форума регионов и рассчитываем, что вы будете принимать в этом самое активное участие», — продолжила спикер.
По ее словам, VI Форум регионов России и Беларуси предположительно пройдет 10-12 октября 2019 года.
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