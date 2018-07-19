Ещё
В Казани открыли музей памяти убитого экстремистами муфтия Якупова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

В Казани открыли музей памяти убитого экстремистами муфтия Якупова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Апанаевской мечети столицы Татарстана в четверг открыт музей, посвященный жизни видного богослова и религиозного деятеля Валиуллы Якупова, убитого экстремистами в 2012 году, сообщил в четверг РИА Новости муфтий республики Камиль Самигуллин.
"Сегодня утром на мусульманском кладбище, где похоронен трагически погибший Якупов, религиозные деятели почтили его память. А спустя час при участии духовных лиц и многочисленных прихожан торжественно открыт музей его имени в Апаневской мечети Казани, где он служил имам-хатыбом", — сообщил муфтий Самигуллин.
Духовный лидер мусульман Татарстана отметил, что Валиулла Якупов был известным богословом. Именно он, подчеркнул Самигуллин, стоял у истоков возрождения национального самосознания и религии.
"Якупов выпустил немало книг на тему ислама и всегда опирался на труды отечественной богословской школы, что для нас является очень важным фактором. Именно он на должном уровне начал выпускать и распространять современные мусульманские газеты и журналы, остро обличая псевднорелигиозные учения. Несомненно, Якупов был очень уважаем и популярен среди народа", — отметил Самигуллин.
Муфтий сказал, что с открытия музея имени Валиуллы Якупова стартует IX Всероссийский Форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».
"Форум проводиться в рамках 200-летия татарского богослова Шагабутдина Марджани. В связи с этим в Казань приглашены 1100 человек со всех регионов России и из тридцати стран ближнего и дальнего", — добавил муфтий.
Секцию «Роль религиозных деятелей в выявлении и возрождении духовного наследия татарского народа» в Академии наук РТ возглавит муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
Известный религиозный мусульманский деятель Валиуллан Якупов был убит экстремистами 19 июля 2012 года у подъезда собственного дома в Казани. Злоумышленники выстрелили в него не менее шести раз.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине248
Казаки просят отменить пенсии303
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»145
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного15
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение