Под Калининградом обрушилась столетняя немецкая башня

Башни-памятники строили в честь первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Всего были построены около 250 башен, сохранилась примерно половина. На территории современной России есть две таких башни.

"Скорее всего, часть башни обрушилась после сильных дождей. Сейчас нам предстоит обследовать строение и постараться найти средства на консервацию объекта", — сообщил собеседник агентства.

Построенная из булыжников 15-метровая башня Бисмарка была открыта в 1913 году. В 2011 году она получила статус объекта культурного наследия, подлежащего государственной охране, но находится в аварийном состоянии.