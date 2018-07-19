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Под Калининградом обрушилась столетняя немецкая башня
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Под Калининградом обрушилась столетняя немецкая башня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Пятый канал
КАЛИНИНГРАД, 19 июл — РИА Новости. Построенная в 1913 году немецкая башня Бисмарка в Черняховске в Калининградской области частично обрушилась, сообщили РИА Новости в администрации города.
Башни-памятники строили в честь первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Всего были построены около 250 башен, сохранилась примерно половина. На территории современной России есть две таких башни.
"Скорее всего, часть башни обрушилась после сильных дождей. Сейчас нам предстоит обследовать строение и постараться найти средства на консервацию объекта", — сообщил собеседник агентства.
Построенная из булыжников 15-метровая башня Бисмарка была открыта в 1913 году. В 2011 году она получила статус объекта культурного наследия, подлежащего государственной охране, но находится в аварийном состоянии.
Современная Калининградская область находится на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После окончания Второй мировой войны часть провинции со столицей Кёнигсбергом (Калининград) отошла СССР, часть — Польше. Черняховск был основан немецкими рыцарями в XIV веке и до 1946 года назывался Инстербургом.
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