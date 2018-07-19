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Башня Бисмарка частично обрушилась в Калининградской области
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Башня Бисмарка частично обрушилась в Калининградской области 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Верхушка башни, возведенной из кирпича и камня в районе города Черняховска, обвалилась, сообщил глава администрации города Сергей Булычев.
«Видимо, дожди, видимо, к башне долгие годы никто не подходил, хотя свое время мы подготовили проект реконструкции и восстановления, но в силу вот этих проливных дождей действительно часть оголовка, который уже давно начинал разрушаться, частично обрушилась», — сказал Булычев, сообщает «Новый Калининград».
Он отметил, что в скором времени специалисты обследуют строение и порекомендуют, что можно сделать для ее восстановления. Это одна из двух сохранившихся башен. Она была возведена в 1913 году в честь канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.
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