Башня Бисмарка частично обрушилась в Калининградской области

«Видимо, дожди, видимо, к башне долгие годы никто не подходил, хотя свое время мы подготовили проект реконструкции и восстановления, но в силу вот этих проливных дождей действительно часть оголовка, который уже давно начинал разрушаться, частично обрушилась», — сказал Булычев, сообщает «Новый Калининград».

Он отметил, что в скором времени специалисты обследуют строение и порекомендуют, что можно сделать для ее восстановления. Это одна из двух сохранившихся башен. Она была возведена в 1913 году в честь канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.