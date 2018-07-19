В Подмосковье 1,7 тысячи га просек вдоль ЛЭП расчистили от растительности

"Мероприятия по расчистке выполняются в рамках производственных программ крупных энергокомпаний, работающих на территории Подмосковья — ПАО МОЭСК и АО «Мособлэнерго». Годовой план по расчистке просек уже выполнен почти на 60%", — отмечается в релизе.

В сообщении подчеркивается, что в ходе работ расчищаются деревья и кустарники, которые вплотную прилегают к ЛЭП. Благодаря этому снижаются риски нарушения электроснабжения потребителей при неблагоприятных погодных явлениях.

"Всего в 2018 году в Московской области планируется расчистить от деревьев и кустарников более 3 тысяч гектаров территорий вдоль ЛЭП. Основной объем работ будет завершен до начала осенне-зимнего периода", — приводятся слова зампреда в заключение.