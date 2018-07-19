Ещё
В Подмосковье 1,7 тысячи га просек вдоль ЛЭП расчистили от растительности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

В Подмосковье 1,7 тысячи га просек вдоль ЛЭП расчистили от растительности 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Порядка 1,7 тысячи гектаров просек вдоль линий электропередач (ЛЭП) расчищено от древесно-кустарниковой растительности в Московской области с начала 2018 года, говорится на сайте правительства Подмосковья.
"Мероприятия по расчистке выполняются в рамках производственных программ крупных энергокомпаний, работающих на территории Подмосковья — ПАО МОЭСК и АО «Мособлэнерго». Годовой план по расчистке просек уже выполнен почти на 60%", — отмечается в релизе.
В сообщении подчеркивается, что в ходе работ расчищаются деревья и кустарники, которые вплотную прилегают к ЛЭП. Благодаря этому снижаются риски нарушения электроснабжения потребителей при неблагоприятных погодных явлениях.
"Всего в 2018 году в Московской области планируется расчистить от деревьев и кустарников более 3 тысяч гектаров территорий вдоль ЛЭП. Основной объем работ будет завершен до начала осенне-зимнего периода", — приводятся слова зампреда в заключение.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине248
Казаки просят отменить пенсии303
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»145
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного15
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение