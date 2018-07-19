В Приозерске прошла конференция по Энергоэффективности 

В Приозерске состоялась выездная конференция «Практика внедрения энергоэффективных мероприятий», на которой Ленобласть поделилась опытом в сфере энергосбережения и энергоэффективности с другими регионами страны.
Опыт энергобережливости Приозерска заинтересовал многие регионы страны, перенять его в Ленобласть приехали специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Югры, Ингушетии, Республики Карелия и Новгородской области.
Как рассказали в пресс-службе региона, перед тем как сесть за круглый стол, специалисты своими глазами осмотрели объекты с установленным современным оборудованием — многоквартирные дома и муниципальные учреждения с автоматизированными ИТП, модернизированные системы уличного освещения, канализационные очистные сооружения с новыми тепловыми насосами.