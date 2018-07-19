В Приозерске прошла конференция по Энергоэффективности

В Приозерске состоялась выездная конференция «Практика внедрения энергоэффективных мероприятий», на которой Ленобласть поделилась опытом в сфере энергосбережения и энергоэффективности с другими регионами страны.

Как рассказали в пресс-службе региона, перед тем как сесть за круглый стол, специалисты своими глазами осмотрели объекты с установленным современным оборудованием — многоквартирные дома и муниципальные учреждения с автоматизированными ИТП, модернизированные системы уличного освещения, канализационные очистные сооружения с новыми тепловыми насосами.