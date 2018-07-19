Сотрудники смогут участвовать в управлении предприятием

Представители коллектива работников будут участвовать в коллегиальном органе управления предприятием, имея право совещательного голоса. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Авторы инициатива считают, что сейчас руководители принимают недостаточно социально ответственные решения, о которых работники зачастую не знают. В связи с этим возникает напряжённость и отчуждение в коллективе.

Законопроект, принятый в первом чтении в марте 2017 года, предлагает укрепить «социальное партнёрство», обеспечить справедливость распределения доходов, добиться понимания работниками основных целей развития организаций и компаний, в которых они работают. Для этого сотрудники смогут направлять своих представителей для участия в коллегиальных органах управления организацией. Делегаты будут иметь право совещательного голоса.