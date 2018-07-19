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«Лаборатория Касперского» рассказала о мошеннической схеме с подарочными картами iTunes и Google Play
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«Лаборатория Касперского» рассказала о мошеннической схеме с подарочными картами iTunes и Google Play 

Rambler News Service 1 час назад
«Лаборатория Касперского» обнаружила мошенническую схему с подделкой кодов подарочных карт iTunes, Google Play и других магазинов приложений и игр, сообщила пресс-служба компании. Чтобы получить бесплатную подарочную карту, пользователи вводят на поддельных сайтах-генераторах свои личные данные, которые оказываются в распоряжении злоумышленников.
«Злоумышленники предлагают пользователям совершенно бесплатно сгенерировать коды подарочных карт, например, iTunes, Google Play, Amazon, Steam и так далее. Для этого они создают поддельные сайты-генераторы, где жертвы вводят какие-либо персональные данные, за которые владельцы сайтов получают деньги. В результате пользователи не только не получают бесплатные коды подарочных карт, но и рискуют потерять деньги или скомпрометировать свои личные данные», — сообщили в компании.
Ссылки на поддельные сайты распространяются с помощью спам-рассылок или рекламных баннеров, говорится в сообщении. Для получения бесплатного кода пользователь проходит по предложенной ссылке и выполняет некое задание: пройти опрос, сыграть в лотерею, оставить номер телефона и почтовый адрес, подписаться на платную SMS-рассылку или установить рекламное ПО.
В итоге пользователь бесконечно перемещается по партнёрским сайтам или получает поддельный код подарочной карты. В дальнейшем недобросовестные рекламодатели используют персональные данные жертвы для рассылки спама.
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