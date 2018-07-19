Пенсионерка попыталась вынести из магазина колбасную нарезку и умерла 

Пенсионерка, пойманная на воровстве в астраханском супермаркете, умерла от волнения. Об этом сообщил портал «Астрахань 24».
Инцидент произошел в магазине на Вокзальной площади. Охранники супермаркета увидели с помощью камер видеонаблюдения, как пожилая женщина своровала колбасную нарезку. На кассе бабушку остановили и попросили показать содержимое сумки.
Пенсионерка выложила на стол вакуумную упаковку с нарезкой, и тут ей стало плохо. По всей видимости, пожилая женщина слишком сильно испугалась. Через несколько минут она скончалась на глазах у охранников.
Поражающее своей циничностью дело рассматривается в Тульской области. Здесь женщина несколько месяцев «хранила» в погребе тело своего умершего мужа для того, чтобы получать за него пенсию. Сумма небольшая — около 26 тысяч рублей. Но даже такие деньги смогли убедить вдову включить холодный расчет. В прокуратуре этот случай назвали ущербом, причиненным «Российской Федерации в лице Пенсионного Фонда».