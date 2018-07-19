Пенсионерка попыталась вынести из магазина колбасную нарезку и умерла

Пенсионерка, пойманная на воровстве в астраханском супермаркете, умерла от волнения. Об этом сообщил портал «Астрахань 24».

Инцидент произошел в магазине на Вокзальной площади. Охранники супермаркета увидели с помощью камер видеонаблюдения, как пожилая женщина своровала колбасную нарезку. На кассе бабушку остановили и попросили показать содержимое сумки.

Пенсионерка выложила на стол вакуумную упаковку с нарезкой, и тут ей стало плохо. По всей видимости, пожилая женщина слишком сильно испугалась. Через несколько минут она скончалась на глазах у охранников.