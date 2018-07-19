Ремонт Дома культуры в Озерах завершат в конце 2018 года 

Капитальный ремонт Дома культуры в подмосковных Озерах завершат в конце 2018 года, сейчас там проводят занятия для детей, но в стесненных условиях, сообщил в четверг на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава городского округа Дмитрий Богданов.
«Ремонт еще не закончен, в этом году его сдача, еще много предстоит сделать. В конце этого года все кружки будут открыты, и музей расширится», — сказал Богданов.
Он добавил, что дети в Доме культуры занимаются, но в стесненных условиях.
Ранее министр культуры Подмосковья Оксана Косарева и главный архитектор Московской области Михаил Хайкин в составе жюри отобрали восемь финалистов Всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств домов культуры Подмосковья. Несмотря на то, что проекты-победители будут реализованы пока только в трех пилотных ДК, в будущем планируется их применение в 920 домах культуры Московской области.