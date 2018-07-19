Ремонт Дома культуры в Озерах завершат в конце 2018 года

«Ремонт еще не закончен, в этом году его сдача, еще много предстоит сделать. В конце этого года все кружки будут открыты, и музей расширится», — сказал Богданов.

Он добавил, что дети в Доме культуры занимаются, но в стесненных условиях.