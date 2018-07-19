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Как организовать свой день расскажут в «Музеоне»
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Как организовать свой день расскажут в «Музеоне» 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
В парке «Музеон» 20 июля состоится лекция «Тайм-менеджмент: способы управления временем».
Посетителям расскажут о прокрастинации и о ее влиянии на нашу повседневную жизнь. Кроме того, гости узнают о «ловушках времени» и как в них не попасть.
На официальным сайте мэра Москвы отметили, что тренинг проведет психолог Елена Исай. Она расскажет, как правильно организовать свой день и успеть сделать все, что запланировано.
Лекция начнется в 14:00. Она пройдет под открытым небом в павильоне «Школа». Необходимо зарегистрироваться.
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