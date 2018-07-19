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Красноярская школьница спасла трех тонущих подруг в Анапе
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Красноярская школьница спасла трех тонущих подруг в Анапе 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
11-летняя школьница из Красноярска Валерия Резяпкина приехала в Анапу с командой «Тотем-гимназия» на всероссийский турнир по футболу. Об этом «Вести-Красноярск» рассказала мама девочки.
Во время перерыва Валерия с тремя подругами пошли купаться. Но когда прыгнули в бассейн, в котором оказалось очень глубоко, девочки растерялись, запаниковали и стали тонуть. Только Валерия быстро сориентировалась и поочередно подплывала каждой, брала их под руки и выталкивала к бортику бассейна. Оказывается, девочка с трех лет занимается плаванием, поэтому не испугалась. «Лера всегда и в любое время придёт на помощь своим товарищам. В трудной ситуации она берёт себя в руки и принимает мгновенное решение. В этой ситуации в том числе оказалось, что решение было принято верно. Родители говорят мне слова благодарности. Благодарят за хорошее воспитание дочери. Я очень горжусь дочерью и рада, что она сделала такое благое дело!», — сказала мама Валерии Оксана Ананьева.
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