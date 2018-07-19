Мусоросортировочный завод установят в Симферополе на три года

"В связи с тем, что у нас (в Крыму — ред.) принята программа о создании шести так называемых мусорных кластеров и организации полигонов, но пока до конца это не сделано, мы установим временный мусоросортировочный завод. Мы рассчитали, что он простоит три года. Проект сейчас находится на проверке Росприроднадзора. Надеемся, что проверка будет закончена к концу июля. Обслуживать его будет сам инвестор — московская компания", — сообщил Игорь Лукашев.

По его словам, завод смонтируют на улице Жени Дерюгиной в промышленной зоне Симферополя.

"Он будет находиться в ангаре и состоять из сборных конструкций. Весь мусор будет сортироваться — бутылки отдельно, бумага отдельно, а оставшееся по возможности будет перерабатываться в компост. А он уже будет использоваться для рекультивации полигона в Каменке или выращивания непродуктовых культур", — поделился планами глава Симферополя.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, власти города закрыли полигон ТБО в Каменке и начали его рекультивацию, в связи с чем мусор свозится в Белогорский район.