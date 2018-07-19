В Самаре перекроют дорогу на время молодежного форума «iВолга» 

Временное ограничение движения будет действовать с 21 июля по 6 августа. Для транспорта закроют достаточно большой участок дороги от улицы Набережной в поселке Прибрежном до ж/д станции «135 км» (от первого до второго КПП), сообщает администрация г. о. Самара. Перекроют движение с 8 утра 21 июля, а вновь запустят после 8 вечера 6 августа. Ограничения не коснутся спецмашин экстренных служб и автотранспорта с пропусками, выданными дирекцией форума. Напомним, «iВолга-2018» пройдет на фестивальной поляне Мастрюковских озер. Молодежный форум соберет в Самарской области около двух тысяч участников. Мероприятие проводится под патронатом полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича.
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