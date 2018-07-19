«Все объекты должны достраиваться, а не простаивать»

Отголоски прошлой политики

Сергей Анатольевич, в вашем ведении большой, серьезный блок — здания областных учреждений, государственных предприятий, акционерных обществ, строения и территории, объекты инфраструктуры и земли. Вместе с тем вопросы имущества — тема противоречивая, здесь часто возникают конфликты интересов. Проработав на посту министра полгода, как можете оценить состояние своего ведомства? Что уже сделано?

— Регион очень интересный сам по себе, очень емкий. Команда министерства очень сильная. Проблемы, которые были и пока еще остаются, имеют отголоски той политики, которая существовала ранее. Ощущается и разрозненность слоев власти. Все это стало причиной ряда фундаментальных проблем.

Каких именно?

— Первое — это высокая налоговая нагрузка. В регионе очень высокий налог на имущество для физических и юридических лиц. Мы начали разбираться и поняли, что проблема возникала в тот момент, когда делалась кадастровая оценка, то есть подход к этому вопросу был неверный. Для решения этой проблемы мы создали бюджетное учреждение Нижегородской области «Кадастровая оценка». В ближайшее время оно будет зарегистрировано и начнет работать. Однако приступить к оценке основной части недвижимого имущества в регионе оно сможет начиная с 2020 года. Следовательно, мы должны понимать, что до этого мы работаем в формате существующих институтов, позволяющих пересматривать кадастровую стоимость.

Для этих целей мы оживили институты, которые пересматривают кадастровую стоимость, перетряхнули все составы, поменяли подходы и методологию, сделали существенную пропускную способность и решили проблему информированности. Консультациями по всем вопросам кадастровой стоимости занимается КП НО «Нижтехинвентаризация». Для незащищенных слоев населения все услуги под ключ по пересмотру кадастровой стоимости предоставляются бесплатно. Для всех остальных — по коммерческой стоимости, но в два-три раза дешевле рыночной. С помощью всевозможных сайтов, СМИ мы рассказываем, что надо делать, чтобы оспорить кадастровую стоимость. И эта работа будет продолжаться.

Когда вы приехали из Москвы , вам понравился Нижний Новгород? Многие приезжие отмечают бессистемность в строительстве, соседство многоэтажек с гнилушками. Градостроительная политика — не совсем ваша юрисдикция, но как вы в целом оцениваете сегодняшнюю ситуацию?

— Мы разбирались с этим вопросом. Все это происходит из-за того, что не было системы, комплексного представления, единой политики, была разрозненность органов власти. Мы работаем именно над объединением всех уровней: город, область, градостроители. Создаваемый совет по земельным отношениям должен выровнять эту ситуацию в перспективе и решить эту проблему в будущем. Помимо совета создаются и созданы ряд опорных межведомственных комиссий. В частности, комиссия по инвентаризации исторических территорий, комиссия по ветхим строениям и самостроям, а также по объектам незавершенного строительства. Цель комиссий — определить дальнейшую судьбу объектов и меры, предпринимаемые органами исполнительной власти. Для принятия решения необходимо в первую очередь понять, самострой это или нет. Есть несколько вариантов решения: заставить снести; самим снести и потом удержать деньги с того, кто это сделал; самим оформить право собственности на объект или посодействовать в оформлении прав на объект на то лицо, которое им владеет.

А синие заборы тоже теперь ваша головная боль?

— Да. Это одна из приоритетных задач главы региона. Это второй вопрос, с которым мы начали разбираться. Мы проанализировали деятельность инвестиционного совета, который работал с 2005 года, и открыли для себя удивительную вещь: целый ряд решений инвестсовета был направлен в пользу тех лиц, которые фактически не планировали ничего ни строить, ни инвестировать, обещая при этом построить город-сад и создать новые рабочие места. По сути это была некая спекулятивная ситуация. Брался участок, закреплялись права. Типичная ситуация: 13 квадратных метров, 3% готовности, торчат штыри, залито немного фундамента, а дальше этот объект признается незавершенным строительством и годами ждет нового инвестора. А местные жители и туристы видят повсюду синие заборы.

Неужели у нас настолько много синих заборов? В других городах меньше?

— Такого количества нет нигде. Все стройки должны завершаться строительством, а не простоем. Есть строители, у которых есть проблемы с финансовыми ресурсами. С ними мы работаем по гибким схемам: мировые соглашения, рассрочки, меры поддержки. Но с теми, кто не хочет ничего делать, мы будем по-другому работать. Существуют нормы, которые помогают эти проблемы решить. Есть возможность изъятия этих объектов, расторжения договоров и продажи на торгах. Такую схему работы мы сейчас запускаем, и она будет работать уже в интересах области. Объекты у нерадивых владельцев будут изыматься и перераспределяться реальным инвесторам.

Какие планы существуют в отношении исторических территорий?

— Всем давно понятно, что культурное наследие — это ценность. Время течет, а история остается незыблемой. Сохранив культурную ценность, заморозив или законсервировав историю, мы получаем огромный эффект, в том числе в виде увеличения туристического потока и формирования чувства гордости за свою историю у нижегородцев. Поэтому все исторические территории должны быть сохранены, остаться в первоначальном виде.

Я сейчас говорю о пяти территориях в Нижнем Новгороде и одной — в Городце . В областном центре это Старый Нижний, Старое Канавино, Старое Сормово, Соцгород и Заповедная территория за ГУВД . В настоящее время мы ищем механизмы привлечения частных средств для разработки концепции, которая бы предусматривала сохранение исторического облика и одновременно имела инвестиционную привлекательность, позволяла вовлечь максимальное количество исторических территорий и зафиксировала их исторический статус. По этому вопросу мы консультируемся с такими компаниями, как КБ «Стрелка», «Иркутские кварталы», « ВЭБ Капитал». Разработанная концепция будет внесена в градостроительную документацию и иметь статус закона. Дальше будем формировать инвестиционные лоты на аукцион, чтобы они были инвестиционно привлекательными, и готовить активную рекламу этим объектам.

А кто будет управлять этими объектами?

— Те, кто будет их приобретать. Наша задача состоит в том, чтобы сделать эти территории точками притяжения для туристов и горожан. Не только Большая Покровская должна быть улицей, где можно побывать приезжим.

Новые структуры — новые задачи

Глава региона Глеб Никитин поручил во втором квартале текущего года создать совет по земельным отношениям, за который будет отвечать ваше министерство. Какие функции он будет выполнять?

— Совет по земельным отношениям был создан для того, чтобы сконцентрироваться на вопросах сокращения сроков предоставления земельных участков, в том числе для строительства, а также решения сложившейся сложной ситуации по реализации проектов. Создание совета позволит гармонизировать отношения между ресурсными компаниями и органами власти региона с целью эффективного перераспределения незадействованных земель. Кроме того, новый орган будет заниматься вопросами сохранения культурного наследия. Также хочу отметить, что для максимально эффективной реализации полномочий совета будет создан центр содействия строительству.

Какие вопросы будет курировать центр содействия строительству?

— Мы столкнулись с тем, что у каждого органа исполнительной власти региона, участвующего в принятии решений о предоставлении земельных участков, свои базы данных, свои информационные системы и методология работы. При этом В ЕГРН как в единый центр соответствующей информации внесено минимальное количество информации со стороны органов исполнительной власти. У кого-то на 30%, у кого-то на 10%. В условиях отсутствия информации решения принимаются только путем переписки. На это уходит много времени, и появляются ошибки. Для принятия решений нам нужно иметь более точную настройку при принятии управленческих решений. Мы поняли, что представители таких органов исполнительной власти должны находиться вместе, чтобы избежать юридических «полутонов», чтобы прорабатывать градостроительные решения быстро и согласованно.

Когда все эти новые структуры заработают в полную силу?

— Я надеюсь, что это случится в течение месяца-двух.

Наследие FIFA и проблемы ипподрома

Есть в Нижегородской области еще какие-то вопросы и проблемы, которые у вас сейчас в приоритете?

Еще один из ключевых вопросов — это наследие ЧМ-2018. Надо определяться, что с этими объектами делать, как их использовать. Кроме того, надо решать вопрос с развитием территории Стрелка, которая была спроектирована как объект для FIFA. Но чемпионат прошел, и нам надо пересматривать концепцию. После обсуждения с нижегородцами будет принято окончательное решение.

В начале мая появилась информация, что Нижегородский ипподром будет закрыт из-за технического состояния. Как сейчас складывается ситуация?

— Нижегородский ипподром — это филиал АО «Российские ипподромы». И проблемы на самом деле именно у головной компании, которая, судя по всему, испытывает финансовые проблемы. Но после того, как по поручению главы региона мы подключились к решению вопроса, начались реальные подвижки. В частности, в ближайшее время планируется заключение мирового соглашения Россипподрома с банком «Пересвет» , который настаивал на банкротстве «Российских ипподромов». Мы надеемся, что в ближайшее время компания вернется в нормальное состояние. Сейчас мы с Россипподромом обсуждаем возможные варианты привлечения инвестора на эту площадку, но для этого необходимы дополнительные земельные участки, чем сейчас и занимается наше министерство. Главное, что все стороны заинтересованы в развитии этого имущественного комплекса как ипподрома.

Фото: Юлия Асташкина