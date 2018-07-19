Что тут будешь делать: в Кургане по второму разу разбили новые остановки

Вандалы повредили 7 новых остановок

Вандалы разбили стёкла в семи новых остановка этим летом. Каждое стекло стоит 9,5 тысяч рублей — их меняют сразу после порчи, чтобы пассажиры и прохожие не поранились. Во время очередного объезда города специалисты МКУ «УДХБ» нашли новые повреждения на недавно отремонтированных объектах: павильонах на остановках «Орлова» (нечетная сторона) и «Детский мир» (четная сторона).