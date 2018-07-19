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Что тут будешь делать: в Кургане по второму разу разбили новые остановки
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Что тут будешь делать: в Кургане по второму разу разбили новые остановки 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Вандалы повредили 7 новых остановок
Вандалы разбили стёкла в семи новых остановка этим летом. Каждое стекло стоит 9,5 тысяч рублей — их меняют сразу после порчи, чтобы пассажиры и прохожие не поранились. Во время очередного объезда города специалисты МКУ «УДХБ» нашли новые повреждения на недавно отремонтированных объектах: павильонах на остановках «Орлова» (нечетная сторона) и «Детский мир» (четная сторона).
— Как показывает практика, восстановление нарушенных объектов — мера необходимая, но недостаточная. Важно, чтобы нарушители осознавали ответственность за свои деяния и понесли заслуженное наказание, — отмечают в пресс-службе администрации Кургана.
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