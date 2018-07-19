Три региона участвуют в пилотном проекте ФСС по оплате медикаментов напрямую аптекам

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Три региона России участвуют в пилотном проекте Фонда социального страхования по совершенствованию системы оплаты лекарств для граждан, получивших травму на производстве или имеющих профессиональное заболевание. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе организации, напомнив, что пробная система финансирования стартовала в начале июля.

"В пилотном проекте, который продолжится до весны 2021 года, участвуют Северная Осетия , Астраханская и Саратовская области", — сказал собеседник агентства. Суть изменений заключается в том, что в трех регионах фонд соцстраха оплачивает необходимые для конкретного гражданина лекарства или медицинские изделия напрямую аптеке.

"Сейчас же нуждающийся получает деньги от фонда на руки и после этого приобретает на них требуемые лекарства", — заметили в пресс-службе. Аптеки же в рамках пилотного проекте будут получать средства напрямую от фонда по специальным договорам.

В свою очередь, в отделении ФСС по Северной Осетии корреспонденту ТАСС пояснили, что в регионе новая система, целесообразность которой еще только предстоит изучить, охватит свыше 470 человек. «В прошлом году на лекарства и медицинские изделия для них было направлено 407,5 тыс. рублей, в этом году пока потрачено 151,9 тыс. рублей», — отметил собеседник агентства.