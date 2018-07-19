Новикова Ксения Андреевна 

Дата рождения: 17 мая 1980 года
Место рождения: Москва
Знак зодиака: Телец
Ксения родилась в обычной московской семье. Она с ранних лет проявила талант к пению, и родители отдали дочь в детский хор имени Локтева. Уже в возрасте десяти лет она, благодаря природным данным и трудолюбию, стала солисткой в детском музыкальном коллективе. В 1990-ом году десятилетнюю девочку позвали солировать в ансамбль под названием «Класс». Несмотря на серьезную занятость, девочка параллельно успевала хорошо учиться в общеобразовательной школе и посещать музыкальную. После 9-ого класса она поступила в эстрадно-джазовый колледж, после которого неожиданно для всех решила получить режиссерский диплом о высшем образовании. Выпустилась из университета культуры девушка в 2004 году. С 1999 года Ксения стала петь в основном составе «Блестящих», сменив Полину Йодис. Дебютом певицы стал клип на песню «Чао, бамбина». За общий стаж, составляющий 12 лет работы в коллективе, Ксения продемонстрировала сильный вокал, стала автором нескольких значимых хитов группы, в том числе «А я все летала», награжденную Золотым Граммофоном и премией канала Муз-ТВ. Внешность Новиковой принесла ей почитание мужской части аудитории, особенно в связи с откровенной фотосессией журналу Maxim 2006 года. В 2012-м певица плотно занялась сольной карьерой. С тех пор она нечасто, но все же выпускает песни, неизменно радующие поклонников. С 2015 года Ксения открыла благотворительный фонд «Наш смысл жизни», специализирующийся на защите прав и интересов семьи. Проявила себя Новикова и в качестве актрисы, снявшись в нескольких фильмах и телепроектах. Также пробовала себя в качестве ведущей. Недавно она сообщила, что вернулась в состав «Блестящих».
Личная жизнь Ксении Новиковой
Некоторое время Ксения провела в сожительстве с бизнесменом Андреем Середа. В этом союзе родились двое сыновей: Мирон и Богдан. К сожалению, Новикова и Середа рассорились и в итоге вынуждены были расстаться. Мало известно о подробностях их расставания, но в сети ходили фото избитой Ксении, также стало известно, что Андрей увез детей в Англию без согласования с Ксенией. Позднее она отстояла в суде свое право опекать и растить мальчиков. Отцу разрешено видеть их не чаще раза в месяц в присутствии личного юриста певицы. В 2014 году Ксения встретила бизнесмена Алексея Сорокина, а спустя год они уже начали встречаться. Он легко нашел общий язык с сыновьями певицы.
Дискография
С «Классом»
1995 — Класс
1998 — Душа и тело
С «Блестящими»
1996 — Там, только там 2000 — О любви
2000 — Белым снегом
2002 — За четыре моря
2003 — Апельсиновый рай 2005 — Восточные сказки
Сольно
2012 — Хочу забыть
2014 — Танго
2015 — Девичник
2015 — Антон
2016 — Одержимый
2017 — Я устала
2017 — Забудь
2017 — Летняя песня (Глоток Колы)
2018 — Голос мой Фильмография и телепроекты
2004 — Осторожно, модерн! 2. Новогодняя эпопея
2004 — Ландыш серебристый 2 2004 — Ночной дозор
2004 — Параллельно любви
2004 — Али-баба и сорок разбойников
2005 — Сердце Африки
2006 — Большие гонки
2007 — Кавказские пленницы
2007 — Любовь-морковь
2009 — 7 звёзд
2010-2011 — Trandy-мама
2011 — Новогодняя SMS-кa 2013-2014 — Битва экстрасенсов
2014 — Правда 24 2014 — Икона стиля
2014 — Звезды без пафоса!
2014 — Ты не поверишь!
2014— Женские секреты
2015 — Чемодан. Вокзал. Столица
2008, 2015 — Модный приговор
2015 — Большая маленькая звезда
2015 — О самом главном